Gäste durften bei Porsche-Hochzeit nichts schenken

Vor genau einem Monat gaben sich Automagnat Wolfgang Porsche (83) und seine Gabriele (63) bei einer mehrtägigen Hochzeit auf Mallorca das Jawort. An seine Hochzeitsgäste richtete das verliebte Paar einen ganz besonderen Wunsch – und striktes Geschenke-Verbot!
Was schenkt man jemandem, der eigentlich schon alles hat? Diese Frage mussten sich die Gäste der Porsche-Hochzeit vor genau einem Monat nicht lange stellen. Denn das Paar hatte genaue Pläne und Anweisungen an seine Gästeschar.
Auf Wunsch der Braut waren keine Hochzeitsgeschenke im herkömmlichen Sinn erwünscht. Sondern nur Spenden erbeten. Die tierliebe Gabriele Porsche wollte nämlich lieber Vierbeinern etwas Gutes tun, anstatt sich selbst.
Hochzeitsgäste wurden daher aufgefordert, zugunsten des Tierrettungshofes Gut Aiderbichl zu spenden. Das erfuhr die „Krone“. Bei rund 150 Gästen dürfte eine stattliche Summe zustande gekommen sein.
Ebenfalls eine stattliche Summe steht beim Verkauf des Salzburger Wohnsitzes des Paares im Raum. Für fast 13 Millionen Euro soll die ehemalige Zweig-Villa bald den Besitzer wechseln. An wen, ist noch offen.
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