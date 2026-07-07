Leicht wird es für den Neuen nicht

Einfach wird es für den Neuen an der Spitze der Salzburger Industrie freilich nicht. Die Wirtschaft in ganz Österreich kämpfte schon vor dem Ausbruch der Pandemie mit Problemen. Manche Konkurse wurden durch die milliardenteure „Koste es, was wolle“-Strategie der damaligen türkisen Regierungskapazunder Kurz und Blümel nur auf später verschoben. Die darauffolgende Regierung mit Kanzler Nehammer, Finanzminister Magnus Brunner und den Grünen hat aus der miesen Ausgangslage ein finanzielles Desaster angerichtet. Und der jetzigen Dreierkoalition ist es nicht gelungen, etwas Brauchbares aus ihrer mit wolkigen Phrasen beschriebenen „Industriestrategie“ zu machen.