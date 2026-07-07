Verkehrskonzept: Salzburger sollen mehr gehen

So soll vor allem der individuelle Pkw-Verkehr künftig auf 38,5 Prozent sinken. Nach oben gehen soll es hingegen mit dem Radverkehr, der auf 15,5 Prozent anwachsen soll. Bei den Öffis plant das Land künftig mit 14,5 Prozent und bei den Fußwegen mit 20,5 Prozent.