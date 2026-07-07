Verkehrskonzept: Salzburger sollen mehr gehen

Das Land Salzburg hat am Dienstag sein neues Mobilitätskonzept präsentiert. Dieses besagt, wie sich die Menschen in neun Jahren im Bundesland fortbewegen sollen. Als Grundlage dienen Zahlen von der letzten Mobilitätserhebung aus dem Jahr 2022.
Demnach setzen die Salzburger bei 45,5 Prozent ihrer Wege auf das eigene Auto. 18,8 Prozent werden zu Fuß zurückgelegt, 12,9 Prozent mit dem Fahrrad und 12,3 Prozent mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und genau hier will das Land jetzt ansetzen.
So soll vor allem der individuelle Pkw-Verkehr künftig auf 38,5 Prozent sinken. Nach oben gehen soll es hingegen mit dem Radverkehr, der auf 15,5 Prozent anwachsen soll. Bei den Öffis plant das Land künftig mit 14,5 Prozent und bei den Fußwegen mit 20,5 Prozent.
Um die öffentlichen Verkehrsmittel attraktiver zu machen, wird unter anderem der Wiederaufbau der Pinzgauer Lokalbahn inklusive 30-Minuten-Takt bis Mittersill angestrebt. Der zweigleisige Ausbau der Salzburger Lokalbahn läuft bereits. Zudem sollen Busse weiter beschleunigt und im Straßenverkehr bevorzugt werden.
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