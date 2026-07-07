Mitten im Sanierungsverfahren kam Todesnachricht

Masseverwalter bestätigt Ableben des Gründers

Doch am Montag platzte eine traurige Nachricht mitten in die Neuausrichtung: Gründer und Geschäftsführer Rudolf Haindl ist am Sonntag verstorben. Die genauen Umstände sind nicht bekannt. „Ich muss sein Ableben leider bestätigen. Die Familie hat mich darüber informiert“, berichtet Masserverwalter Thomas Payer im Gespräch mit der „Krone“. Am Sonntagabend gab es für den Gründer von Qimiq keine Rettung mehr.