Noch ein Umspannwerk für sichere Netze im Lungau

Die Bauarbeiten für das neue Umspannwerk im Gewerbegebiet Mörtelsdorf in Tamsweg laufen gerade auf Hochtouren. Bis Ende des Jahres soll der Rohbau stehen, dann geht es an die Technik im Innenraum. Für 2027 ist schon eine Teilinbetriebnahme vorgesehen, heißt es dazu bei der Salzburg AG. Ganz eingebunden wird die Anlage 2029 sein.