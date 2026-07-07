Landesrechnungshof sucht einen neuen Direktor

Die Leitung des Salzburger Landesrechnungshofes wird mit 1. März 2027 neu besetzt. Die öffentliche Ausschreibung für die Funktion der Direktorin beziehungsweise des Direktors startet am 25. Juli.
Vorausgesetzt werden ein abgeschlossenes Hochschulstudium – bevorzugt in den Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften oder einer einschlägigen technischen Fachrichtung – sowie mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung.
Darüber hinaus sind Erfahrungen in der öffentlichen Finanz- und Wirtschaftskontrolle, Kenntnisse im öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesen sowie umfassende Managementkompetenzen erwünscht.
Das monatliche Bruttogehalt für den Nachfolger des derzeitigen Landesrechnungshof-Direktors, Ludwig Hillinger, beträgt 10.855 Euro.
Hillinger äußerte sich erst kürzlich in der „Krone“ kritisch über die vom Land Salzburg beim Verkehrsverbund geparkte Summe in Höhe von 46 Millionen Euro. Zudem forderte er mehr System bei den Geldflüssen des Landes.
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