Viele Salzburger Pfarren bekommen neue Seelsorger

Mit dem Beginn des neuen Arbeitsjahrs im Herbst treten in vielen Pfarrgemeinden der Salzburger Erzdiözese neue Seelsorger ihren Dienst an. Trotz angespannter Lage konnten viele Stellen nachbesetzt werden. . .
„Ich danke allen, die sich zum Dienst in der Kirche bereit erklären“, meint Generalvikar Harald Mattel, angesprochen auf die Neubesetzungen. Konkret gibt es diese personellen Änderungen:
Für den Pfarrverband Niederkaiser-Steinplatte wird Franz Balakumar Bodapati für die Dauer eines Jahres als leitender Priester für die Pfarren St. Johann i. T., Oberndorf i. T. und Waidring zuständig sein.
Diese Pfarrverbände erhalten neue Pfarrassistenz
Im Bereich der Kooperatoren (Priester, die die Pfarrer vor Ort unterstützen) werden folgende Neubesetzungen vorgenommen: Roland Münster ist für den Pfarrverband Köstendorf Ost bestellt. Weitere Ernennungen betreffen Manuel Zehetner (Pfarrverband Oberes Brixental), Josef Straub (Pfarrverband Altenmarkt, Filzmoos und Flachau), Andreas Holzner (PV Saalfelden, Maria Alm und Leogang), Lorenz Goppert (PV rechts der Salzach), Bonaventure Aquiline Marco CPPS (Pfarrverband Salzburg Nord) und Nweke Marcellinus für den Pfarrverband am Rofangebirge im Tiroler Unterland.
Außerdem werden Amar Yennabotula für den Pfarrverband Tennengau Mitte und Jayaraju Sondi für den Pfarrverband Niederkaiser-Steinplatte als Pfarrverbandsvikare bestellt.
Mvati Samweli Kalisti wird Seelsorger der African Catholic Community Salzburg.
Folgende Pfarrverbände erhalten eine neue Pfarrassistenz: Ernest Lindenthaler wird Pfarrassistent in Tennengau Mitte für Golling, Florian Huber in Tauernlicht für Niedernsill-Uttendorf und Norbert Ronacher in Tauernlicht für Kaprun-Piesendorf.
Als Pastoralassistenten und -assistentinnen werden zukünftig Andreas Mayr im Pfarrverband Salzburg Mitte (Herrnau), Bernadette Lang in Salzburg Nord, Lucia Greiner in Tennengau Mitte, Nadine Hof-Scharler im Pfarrverband Tauernlicht (Uttendorf), Donald Odom für Niederkaiser-Steinplatte (Waidring in Tirol) und Stefan Mair für Kirchbichl, Bad Häring und Schwoich (Bad Häring und Schwoich) tätig sein.
Außerdem erhalten mehrere Pfarrgemeinden ab dem 1. September neue Pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Den Pfarrverband Tauernlicht werden Marina Gandler (Piesendorf) und Verena Altenberger (Uttendorf) unterstützen. Chiara Nagl (Bramberg), Christina Budimayr (Neukirchen) und Sonja Himmelroth (Krimml) verstärken den Pfarrverband Pinzgauquellen. Hinzu kommt Christina Rauter im Pfarrverband Hopfgarten, Itter und Kelchsau und Elisabeth Regnet für den Pfarrverband Salzburg Nord.
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