Viele Salzburger Pfarren bekommen neue Seelsorger

Diese Pfarrverbände erhalten neue Pfarrassistenz

Im Bereich der Kooperatoren (Priester, die die Pfarrer vor Ort unterstützen) werden folgende Neubesetzungen vorgenommen: Roland Münster ist für den Pfarrverband Köstendorf Ost bestellt. Weitere Ernennungen betreffen Manuel Zehetner (Pfarrverband Oberes Brixental), Josef Straub (Pfarrverband Altenmarkt, Filzmoos und Flachau), Andreas Holzner (PV Saalfelden, Maria Alm und Leogang), Lorenz Goppert (PV rechts der Salzach), Bonaventure Aquiline Marco CPPS (Pfarrverband Salzburg Nord) und Nweke Marcellinus für den Pfarrverband am Rofangebirge im Tiroler Unterland.