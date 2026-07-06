Leichtsinnig: Scooter-Lenker und ihre Geschoße

Bei der Razzia am Montag muss die Polizei keine hohen Strafen austeilen. Der Katalog an Bußgeldern reicht von zehn Euro für fehlende Bauteile bis zu einigen Hundert Euro für Alkohol- und Drogeneinfluss.

Dann kommt noch ein Essensauslieferer am E-Roller mit Sitz um die Ecke. Für diese Fahrzeuge gelten erst ab Oktober weitaus strengere Vorschriften.