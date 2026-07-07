Nach erstem EM-Bronze gab es einen Blumen-Empfang

Gefeiert wurde der große Erfolg ebenso. „Wir sind noch ein paar Tage auf der Insel geblieben und haben uns einige Dinge angeschaut“, sagte Höllwart, die sogar beim Besuch eines Aqua-Parks ihre Medaille dabei hatte und in den sozialen Netzwerken zahlreiche Fotos postete. Bei ihrer Rückkehr nach Österreich gab es einen überraschenden Empfang.