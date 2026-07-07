Nach erstem EM-Bronze gab es einen Blumen-Empfang

Das Salzburger Judo-Talent Michaela Höllwart feierte ihre EM-Medaille in Spanien. Daheim wurde sie von ihrer besten Freundin mit Blumen empfangen. Der Blick der 17-Jährigen richtet sich auf die Zukunft.
Nach dem ersten Edelmetall bei einer Jugend-Europameisterschaft kam Judo-Nachwuchshoffnung Michaela Höllwart (Sanjindo Bischofshofen) nicht mehr aus dem Strahlen heraus. „Ich bin einfach überglücklich“, grinste die 17-Jährige auch Tage nach der Bronzemedaille auf Gran Canaria (Sp).
Gefeiert wurde der große Erfolg ebenso. „Wir sind noch ein paar Tage auf der Insel geblieben und haben uns einige Dinge angeschaut“, sagte Höllwart, die sogar beim Besuch eines Aqua-Parks ihre Medaille dabei hatte und in den sozialen Netzwerken zahlreiche Fotos postete. Bei ihrer Rückkehr nach Österreich gab es einen überraschenden Empfang.
Wir sind noch ein paar Tage auf der Insel geblieben und haben uns einige Dinge angeschaut.
Michaela Höllwart
„Auf das Training konzentrieren“
Ihre Judo-Kollegin und beste Freundin Leonie Bayr empfing Höllwart mit einem Blumenstrauß. Der Blick richtet sich bereits in Richtung Zukunft, steht doch schon bald die Vorbereitung auf das nächste große Event an.
Im August steigt im südamerikanischen Ecuador die Judo-U18-WM – mit Höllwart als Mitfavoritin? „Ich will mich jetzt auf das Training konzentrieren, verletzungsfrei bleiben und dann meine beste Leistung abrufen.“
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