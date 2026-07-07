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Für Judo-Talent

Nach erstem EM-Bronze gab es einen Blumen-Empfang

Salzburg
07.07.2026 17:00
Leonie Bayr (li.) empfing Bronze-Heldin Höllwart mit Blumen
Leonie Bayr (li.) empfing Bronze-Heldin Höllwart mit Blumen(Bild: zVg)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Das Salzburger Judo-Talent Michaela Höllwart feierte ihre EM-Medaille in Spanien. Daheim wurde sie von ihrer besten Freundin mit Blumen empfangen. Der Blick der 17-Jährigen richtet sich auf die Zukunft.

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Nach dem ersten Edelmetall bei einer Jugend-Europameisterschaft kam Judo-Nachwuchshoffnung Michaela Höllwart (Sanjindo Bischofshofen) nicht mehr aus dem Strahlen heraus. „Ich bin einfach überglücklich“, grinste die 17-Jährige auch Tage nach der Bronzemedaille auf Gran Canaria (Sp).

Gefeiert wurde der große Erfolg ebenso. „Wir sind noch ein paar Tage auf der Insel geblieben und haben uns einige Dinge angeschaut“, sagte Höllwart, die sogar beim Besuch eines Aqua-Parks ihre Medaille dabei hatte und in den sozialen Netzwerken zahlreiche Fotos postete. Bei ihrer Rückkehr nach Österreich gab es einen überraschenden Empfang.

Zitat Icon

Wir sind noch ein paar Tage auf der Insel geblieben und haben uns einige Dinge angeschaut.

Michaela Höllwart

„Auf das Training konzentrieren“
Ihre Judo-Kollegin und beste Freundin Leonie Bayr empfing Höllwart mit einem Blumenstrauß. Der Blick richtet sich bereits in Richtung Zukunft, steht doch schon bald die Vorbereitung auf das nächste große Event an.

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