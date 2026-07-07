Betrunkene kletterten frühmorgens auf Baukran

Unglaubliche Szenen spielten sich Dienstagfrüh im Süden der Stadt Salzburg ab. Zwei betrunkene Israelis (34, 32) kletterten auf einen Baukran. Sie nahmen auf dem Ausgleichsgewicht am hinteren Ende des Krans Platz. Die Trunkenbolde mussten von einem Großaufgebot evakuiert werden.
Gegen 6 Uhr früh beobachteten Passanten auf einer Baustelle gegenüber der Sporthalle Alpenstraße in Salzburg-Süd zwei Männer, die auf dem Ausgleichsgewicht eines Baukrans in luftiger Höhe saßen.
Kurz darauf rückten Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettung aus. Die Beamten konnten die Trunkenbolde durch gutes Zureden überzeugen vom Kranausleger zurück und weiter vom Kran herunterzukommen. Die Polizei begleitete die schwer Alkoholisierten über die Leiter aus rund 40 Metern hinunter und befreite sie aus ihrer tödlichen Gefahr.
Dabei verhielten sie sich renitent gegenüber den Beamten, weil sie gerne auf dem Kran weitergefeiert hätten. Auf sicherer Erde nahmen die Polizisten die Personalien der trinkwütigen Männer auf. Es handelte sich um zwei Israelis (34, 32), von denen einer in Salzburg wohnt. Sie werden wegen Ordnungsstörung angezeigt und vorübergehend festgenommen.
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