Betrunkene kletterten frühmorgens auf Baukran

Dabei verhielten sie sich renitent gegenüber den Beamten, weil sie gerne auf dem Kran weitergefeiert hätten. Auf sicherer Erde nahmen die Polizisten die Personalien der trinkwütigen Männer auf. Es handelte sich um zwei Israelis (34, 32), von denen einer in Salzburg wohnt. Sie werden wegen Ordnungsstörung angezeigt und vorübergehend festgenommen.