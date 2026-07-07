Schlammschlacht eskaliert: „Der Chef muss weg!“

Es war ein unwürdiges Schauspiel, das Gastronomen in Hallein in Salzburg erleben mussten: Als am 28. Juni das Stadtfest startete, wurden Bauzäune direkt vor den Gastgärten zweier Gastronomen aufgestellt – blickdicht, mit schwarzer Folie. Dem Eklat geht eine anscheinend lange Geschichte voraus, wie eine Gastronomin schildert.
Die Revolte in Hallein gegen das Stadtfest hat sich zu einer Rebellion gegen den Geschäftsführer des Tourismusverbandes (TVB), Rainer Candido, ausgeweitet. Der Ausgangspunkt: Weil die beiden Wirte, Mandi Bhatti und Leo Bader von zwei Halleiner Lokalen, keine Teilnahmegebühr für das Stadtfest zahlten, wurden am Veranstaltungssamstag Bauzäune mit schwarzen, blickdichten Folien direkt vor den Geschäften aufgestellt.
„Schikanös“ und „willkürlich“ nannten die beiden das Vorgehen des Veranstalters. Dieser ist der TVB mit Chef Rainer Candido, gegen den jetzt aus Politik und Wirtschaft Rücktrittforderungen laut werden.
Einen offenen Brief unterzeichneten 15 weitere Gastronomen. Eine davon spricht Tacheles. Manuela Yurt betreibt ein Burger-Lokal. Sie schäumt: „Ich zahle keine 1000 Euro, dass ich meinen Gastgarten, für den ich sowieso zahle, beim Stadtfest betreiben kann. Ich kann mir das nicht leisten, bin schon seit fünf Jahren nicht dabei.“
Außerdem lasse sie sich keine Preise vorschreiben und auch nicht, was sie ausschenken darf. Probleme mit dem TVB-Chef gebe es schon lange: „Der kann nicht grüßen, der ist nicht für die Geschäftsleute da, er ist arrogant. Seit Candido da ist, gibt es Probleme. Der muss weg!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.