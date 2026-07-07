Starker Reiseverkehr für das Wochenende erwartet

Abfahrtssperren verordnet

Auch heuer wurden an den verkehrsreichsten Tagen des Jahres wieder Abfahrtssperren für den Transitverkehr verordnet. Diese gelten während der Sommerferien durchgehend von 11. Juli bis 13. September 2026. Durch diese Maßnahme soll Ausweichverkehr verhindert und die entlang der A10 liegenden Gemeinden entlastet werden.