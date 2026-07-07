Starker Reiseverkehr für das Wochenende erwartet

Mit dem Ferienbeginn in Salzburg sowie in Oberösterreich, Kärnten, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg wird am kommenden Wochenende eine deutliche Zunahme des Reiseverkehrs erwartet. Zusätzlich starten auch in vier deutschen Bundesländern und Teilen der Niederlande die Sommerferien.
Nach Einschätzung des ÖAMTC ist bereits ab Freitagnachmittag mit starkem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Besonders am Samstagvormittag werden auf den wichtigsten Reiserouten längere Verzögerungen erwartet.
In Salzburg dürfte vor allem die Tauernautobahn (A10) stark belastet sein. Auch auf der Westautobahn (A1) ist mit dichtem Verkehr zu rechnen. An Grenzübergängen kann es zu langen Wartezeiten kommen.
Abfahrtssperren verordnet
Auch heuer wurden an den verkehrsreichsten Tagen des Jahres wieder Abfahrtssperren für den Transitverkehr verordnet. Diese gelten während der Sommerferien durchgehend von 11. Juli bis 13. September 2026. Durch diese Maßnahme soll Ausweichverkehr verhindert und die entlang der A10 liegenden Gemeinden entlastet werden.
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