Vergewaltigung: Vier Jahre Haft für Bulgaren (26)

Das Opfer: eine 57-jährige Bekannte aus Bludenz. Dabei hatte alles harmlos begonnen. Ein Spaziergang mit dem Hund im Jahre 2024, man kommt ins Gespräch. Es folgen ein paar Treffen, auch das Bett bleibt nicht unbenutzt. Doch dann die klare Ansage der Frau: Sie habe einen neuen Freund und wolle diesen auch heiraten – also Schluss mit der Affäre. Der Angeklagte will das aber nicht wahrhaben. Ende November steht er wieder vor ihrer Tür. Sie weist ihn ab – doch er stemmt den Fuß in den Türspalt und zerrt sie in ihre Wohnung im zweiten Stock. Dort drückt er sie auf die Couch und vergeht sich an ihr.