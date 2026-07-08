In Zwentendorf haben jetzt die Schafe das Kommando

Wo einst über Kernenergie diskutiert wurde, erklingt heute friedliches Blöken. Rund um das nie in Betrieb gegangene AKW Zwentendorf (NÖ) haben Schafe ihr neues Revier bezogen. Die genügsamen Vierbeiner halten die Wiesen auf natürliche Weise kurz und ersetzen dabei einen Teil der maschinellen Pflege – ganz ohne Lärm, Abgase oder Treibstoff.