Frisch statt Hitzestress: So startet der Mittwoch

Der Mittwoch startet in vielen Teilen Österreichs angenehm frisch. Wer früh aus dem Haus muss, kann entspannt durchatmen. Denn statt drückender Hitze warten vielerorts Temperaturen zwischen zehn und 18 Grad. Dazu wechseln sich Sonne und ein paar Wolken ab, stellenweise hängen in der Früh noch Nebelfelder oder Restwolken am Himmel.
Im Laufe des Vormittags zeigt sich die Sonne aber immer öfter und sorgt vielerorts für einen freundlichen Start in den Tag. Erst rund um die Mittagszeit und am Nachmittag ziehen vor allem vom Bergland bis in Teile der Mitte Österreichs einzelne Regenschauer durch.
Es bleibt trocken
Großteils bleibt es aber auch den ganzen Tag trocken. Wer wissen möchte, wie das Wetter im eigenen Bundesland aussieht, findet in unserer Wetterkarte alle Details auf einen Blick:
Maximal 29 Grad am Mittwoch
Dazu frischt vor allem im Osten und Norden der Wind spürbar auf und macht die Temperaturen deutlich angenehmer als in der Vorwoche. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 21 und 27 Grad, im Osten und Süden sind lokal bis zu 29 Grad möglich.
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