EU-Asylpakt zu lasch? Volkspartei will neue Regeln

Beim subsidiären Schutz handelt es sich um ein befristetes Aufenthaltsrecht. Das erhalten derzeit Menschen, die zwar nicht als Flüchtlinge anerkannt werden, denen in ihrer Heimat aber Todesstrafe, Folter oder andere Gefahr droht. Künftig sollen Flüchtlinge nach dem Ende eines Konflikts schneller in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden können, will die EVP. „Aktuell kehren nur 20 Prozent der Menschen mit subsidiärem Schutzstatus in ihre Heimat zurück“, erklärt Lopatka, warum es eine neue Regelung braucht. Dafür müsste die EU-Kommission die Rechtsgrundlagen überarbeiten. Dem steht der EU-Migrationskommissar Magnus Brunner, selbst Mitglied der EVP, offen gegenüber: „Die Migrationswende ist im vollen Gange – in der EU-Migrationsstrategie haben wir bereits gesagt, dass wir unsere Politik auch in Zukunft weiterentwickeln müssen.“