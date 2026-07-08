Es gibt ein feines Leben nach der Politik

Dass sich doch immer wieder Märtyrer für das harte Geschäft finden, mag eventuell daran liegen, dass es ein Leben nach der Politik gibt. Etwa wie das des famosen Ex-Kanzlers Nehammer, dessen Geheimwissen vom budgetären Zauberkuchen der Europäischen Investitionsbank 31.000 Euro im Monat wert ist. Der nicht minder grandiose Ex-Finanzminister Magnus Brunner muss als EU-Kommissar mit 29.000 Euro Monatsgage sein Auslangen finden. Dagegen ist der frühere Neos-Abgeordnete Gerald Loacker mit einem 27.000-Euro-Job im EU-Rechnungshof fast schon ein Armutschkerl.