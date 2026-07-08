Taiwan wurde ein Wirtschaftsriese

Taiwan, der Zwerg neben China, hat sich zum rekordverdächtigen Wirtschafts-Champion gemausert. Die Insel, weniger als die Hälfte Österreichs und 24 Millionen Einwohner, hat mit 14,5% die Top-Wachstumsrate der Welt (China: 5%, Österreich 0,9%) und vor Indien mit 7,8%. Der Zahlungsbilanzüberschuss von 27% (China 3%, Österreich 1%) spült Taiwan die viertgrößten Währungsreserven der Welt ein.