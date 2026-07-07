Die Ostbucht wird bald zur Feierabend-Location

Wer nach einem Badetag oder nach der Arbeit den Abend entspannt am See ausklingen lassen will, darf sich den „Treffpunkt Ostbucht“ am 31. Juli nicht entgehen lassen.
„Wir eröffnen Ende Juli eine Art Beach Club“, so Daniel Dörfler, Geschäftsführer der Wörtherseeschifffahrt. Und dabei wird es einen DJ geben, einen Saxofonisten und sogar Tänzerinnen mit Showeinlagen. „Wir wollen mit dem Event eine gemütliche Atmosphäre am See schaffen, wo Menschen zusammenkommen, plaudern und einfach den Feierabend genießen“, freut sich Dörfler schon auf den unvergesslichen Abend.
Gratis Eintritt für 4 mal 5 Personen inklusive Begrüßungs-Apelro. E-Mail mit Kennwort „Ostbucht“ an gewinnspiel.kaerntner@kronenzeitung.at
Besonders an dem Event ist auch, dass es zum Teil auf einem Schiff der Wörtherseeschifffahrt stattfindet und zum Teil an der Anlegestelle wird. Der DJ wird am Boot in der VIP-Area stehen – Bars gibt es sowohl am Schiff als auch am Steg.
„Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wir haben vor, die Events mehrmals zu veranstalten“, so Dörfler gegenüber der „Krone“. Wer heute schnell ist, kann sich noch ein Ticket für den Abend um 20 Euro sichern.
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