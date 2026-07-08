Patientin (55) stirbt nach Narkose beim Zahnarzt

Die Fehler, die die Staatsanwältin ihm vorhält: Die Zahnarztpraxis sei nicht geeignet gewesen, um eine Vollnarkose durchzuführen. Das Übergewicht des Opfers sei nicht berücksichtigt worden. Laut Gutachten sei der Schlauch nicht richtig in der Nase fixiert gewesen. Außerdem hätte der angeklagte Arzt bei der Reanimation keinen Defibrillator benutzt. „Das hätte nichts geändert“, beteuert er. „Ich habe seitdem alles Mögliche durchdacht. Ob etwas besser hätte laufen können.“