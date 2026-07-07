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Seitlich gerammt

Unfall im Kreisverkehr: Schwangere (25) verletzt

Kärnten
07.07.2026 21:47
Das Unfallopfer wurde ins Krankenhaus Wolfsberg eingeliefert.
Das Unfallopfer wurde ins Krankenhaus Wolfsberg eingeliefert.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag im Stadtgebiet von Wolfsberg (Kärnten): In einem Kreisverkehr kam es zu einer heftigen Kollision zwischen zwei Pkw - eine schwangere Frau wurde verletzt.

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Gegen Nachmittag war eine 25-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Wolfsberg mit ihrem Wagen auf der Bundesstraße in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 76-jährige Pkw-Lenkerin (ebenfalls im Bezirk Wolfsberg wohnhaft) in den Kreisverkehr.

Seitlich gerammt
Die ältere Lenkerin übersah beim Einfahren das Fahrzeug der jüngeren Frau und rammte es. Es kam zu einer heftigen, seitlichen Kollision. Die schwangere 25-Jährige erlitt durch den Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus (LKH) Wolfsberg eingeliefert. Die 76-Jährige kam mit dem Schrecken davon.

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