So lief meine Mandel-OP mit Roboter „Da Vinci“

„Krone“-Redakteurin Vanessa Wittmann musste sich unters Messer legen. Im OP standen nicht nur Chirurgen, sondern auch ein Roboter. Sie spricht jetzt über die Erfahrung.
Würden Sie sich von einem Roboter operieren lassen? Diese Frage klingt zunächst nach Science-Fiction. Tatsächlich steckt dahinter modernste Medizintechnik, die in der Klinik Oberwart im Südburgenland längst Realität ist. Ende Mai lag ich selbst auf dem Operationstisch und ließ eine Mandeloperation mit Unterstützung des hochmodernen „Da Vinci“-Systems durchführen. Aus medizinischer Notwendigkeit wurde damit gleichzeitig ein ganz persönlicher Härtetest für modernste OP-Technologie.
Mensch und Maschine: Hand in Greifarm
Doch keine Sorge, der „Da Vinci“ ist kein selbstständig arbeitender Wunderroboter, der plötzlich das Kommando im Operationssaal übernimmt. Jede einzelne Bewegung wird von einem erfahrenen Chirurgen an seiner Steuerkonsole ausgeführt. Er ersetzt den Operateur somit nicht, vielmehr erweitert er dessen Möglichkeiten. Der Roboter übersetzt diese Bewegungen mit höchster Präzision, gleicht selbst feinstes Zittern der Hand aus und ermöglicht dank einer hochauflösenden 3D-Kamera einen beeindruckenden Blick auf das Operationsgebiet.
Zum System gehören außerdem mehrere bewegliche Roboterarme, an denen hochpräzise chirurgische Instrumente befestigt sind. Selbst feinste Blutgefäße, Nerven oder empfindliche Gewebestrukturen können dadurch wesentlich besser erkannt und geschont werden. Ziel ist es, Eingriffe möglichst gewebeschonend durchzuführen und den Blutverlust zu reduzieren. Der Arzt operiert, der Roboter assistiert. Vielleicht ist genau dies das Erfolgsgeheimnis der modernen Robotik: nicht Mensch gegen Maschine, sondern Mensch mit Maschine.
Von einem Roboter operiert? Ja, fast!
Aufgrund meiner Hashimoto-Erkrankung mussten die entzündeten Mandeln rasch entfernt werden. So wurde ich selbst zum Patienten und der Eingriff verlief problemlos. Die Heilung entwickelte sich hervorragend, auch wenn der berühmte fünfte Tag nach der Tonsillektomie seinem Ruf alle Ehre machte. Die Schmerzen erreichten ihren Höhepunkt – ein völlig normaler Verlauf nach einer Mandelentfernung. Danach ging es jedoch täglich bergauf. Heute überwiegt vor allem eines: Erleichterung.
... wurden mit dem „Da Vinci“-Robotersystem in der Klinik Oberwart mittlerweile bereits erfolgreich durchgeführt.
Österreichweiter Vorreiter mit modernem System
Das „Da Vinci“-System hat sich in der Klinik Oberwart längst etabliert. Bereits mehr als 1000 robotergestützte Eingriffe wurden erfolgreich durchgeführt. Mit dem österreichweit ersten „Da-Vinci-Single-Port-System“ setzt das Krankenhaus zusätzlich neue Maßstäbe in der robotergestützten Chirurgie. Auch wenn viele schmunzelnd fragen: „Und, hat der Roboter gute Arbeit geleistet?“, lautet die Antwort: Ja, aber nur gemeinsam mit dem Menschen dahinter. So beeindruckend die Technik auch ist, die wichtigste Komponente sitzt nach wie vor an der Steuerkonsole.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.