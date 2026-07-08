So lief meine Mandel-OP mit Roboter „Da Vinci“

Österreichweiter Vorreiter mit modernem System

Das „Da Vinci“-System hat sich in der Klinik Oberwart längst etabliert. Bereits mehr als 1000 robotergestützte Eingriffe wurden erfolgreich durchgeführt. Mit dem österreichweit ersten „Da-Vinci-Single-Port-System“ setzt das Krankenhaus zusätzlich neue Maßstäbe in der robotergestützten Chirurgie. Auch wenn viele schmunzelnd fragen: „Und, hat der Roboter gute Arbeit geleistet?“, lautet die Antwort: Ja, aber nur gemeinsam mit dem Menschen dahinter. So beeindruckend die Technik auch ist, die wichtigste Komponente sitzt nach wie vor an der Steuerkonsole.