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Iran-Krieg

Hoffnung auf Entspannung: Ölpreise fallen wieder

Wirtschaft
27.07.2026 07:49
Die USA stellten über das Wochenende ihre Angriffe ein – nach 13 Nächten in Folge. Auch vom Iran ...
Die USA stellten über das Wochenende ihre Angriffe ein – nach 13 Nächten in Folge. Auch vom Iran wurden keine Attacken auf Nachbarländer bekannt.(Bild: Grispb - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Ölpreise sind zu Beginn des asiatischen Handels am Montag um mehr als fünf Prozent gefallen. Händler schöpften nach zwei Nächten ohne neue US-Angriffe auf den Iran Hoffnung auf eine Entspannung und mögliche neue Verhandlungen zwischen Washington und Teheran.

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Das US-Militär hatte am Wochenende zwei Nächte in Folge keine neuen Angriffe auf Ziele im Iran gemeldet. Die iranische Armee kündigte daraufhin an, ihre Attacken in der Region ebenfalls einzustellen. US-Präsident Donald Trump hatte erklärt, Washington spreche derzeit mit Teheran, das in den Verhandlungen „von Tag zu Tag ernsthafter“ werde.

Der Preis für ein Barrel der Nordsee-Referenzsorte Brent sank infolge um 5,58 Prozent auf 91,38 Dollar. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 5,46 Prozent auf 84,43 Dollar.

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