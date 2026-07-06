Arbeiter kappten Kabel – 350 Haushalte ohne Strom

Gegen 12:15 Uhr kam es am Montag zu einem Stromausfall in den Salzburger Stadtteilen Elisabethvorstadt und Lehen. Grund für den Kurzschluss waren die Bauarbeiten zur Erneuerung der Eisenbahnkreuzungen.
Arbieter beschädigten auf Höhe der Fanny-von Lehnert-str. ein 10 kV-Erdkabel. Immerhin: Bereits nach wenigen Minuten konnte der Großteil der Kunden wieder ans Netz angeschlossen werden.
Um die Mittagszeit waren aber noch 350 Kunden ohne Strom. Die Techniker der Salzburg Netz GmbH arbeiteten mit Hochdruck an der Behebung der Störung.
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