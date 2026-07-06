Salzburgs Krisen-Kammer geht jetzt Sparpläne an

In der Bauernvertretung braucht es dringend Reformen: 500.000 Euro sollen eingespart werden – und das so schnell wie möglich, wie Präsident Rupert Quehenberger betont. Erste Schritte wurden gesetzt. Die ersten sechs einvernehmlichen Kündigungen sind schon unterschrieben. Weitere müssen folgen. Und man leistet sich ab Ende September auch kein eigenes Planungsbüro mehr. Bisher wurden Bauern, die beispielsweise viel Geld in neue Stallungen investieren, hier mit Plänen unterstützt.