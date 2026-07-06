Stau nach „Bootsunfall“ auf der Tauernautobahn

Nichts ging mehr weiter! Die A10-Tauernautobahn Richtung Salzburg war am Montagvormittag für rund zwei Stunden gesperrt. Der Lenker eines Pkw mit Bootanhänger verlor bei Zederhaus aus unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, kippte um – Auto und Boot versperrten die Fahrbahn...
Schiff ahoi auf der Tauernautobahn! Um kurz nach 9.30 am Montagvormittag kam ein Fahrzeuglenker mit seinem Pkw inklusive Bootsanhänger auf der A10 in Schleudern. Der Fahrer kippte mit seinem Auto um und kam seitlich auf der Fahrbahn zum Liegen.
Das Boot löste sich infolge des Unfalls vom Anhänger und versperrte wie der Pkw die Fahrbahn. Daraufhin ging es zwar kurzfristig einspurig vorbei – in Fahrtrichtung Salzburg musste trotzdem wegen der Aufräumarbeiten die Autobahn komplett gesperrt werden.
Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, die Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon. Der Stau hat sich in wenigen Minuten nach Ende der Aufräumarbeiten wieder aufgelöst.
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