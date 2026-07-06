Polizei straft besorgten Vater ab – zu Unrecht

Große Sorgen machte sich ein Pongauer Papa am 2. November 2025: Der Sohn feierte an jenem Abend mit Freunden in einem Lokal – und schaute dabei viel zu tief ins Glas. Der Vater wurde aufgrund der starken Trunkenheit gegen 20 Uhr angerufen, um den Sohn abzuholen. Tatsächlich konnte sich der junge Mann nicht mehr auf dem Stuhl halten, als der Papa ins Lokal kam – er drohte bewusstlos zu werden. Der Vater rief daraufhin die Rettung. Doch die Sanitäter kamen nicht alleine – auch Polizisten trafen beim Lokal ein. Dabei entbrannte eine Diskussion zwischen dem besorgten Papa und den Polizeibeamten. Man beschloss, privat ins Spital zu fahren.