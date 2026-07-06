Zeller Eisbären komplettieren Torhüter-Trio

Eishockey-Zweitligist Zell am See komplettierte das Torhüter-Trio. Als Back-Up ergatterten sich die Pinzgauer einen im Ausland erfahrenen 27-Jährigen, als dritter Tormann kommt ein Youngster von Kooperationspartner Villach an den Zeller See.
„Wir freuen uns, mit Raphael einen erfahrenen und zugleich hungrigen sowie mit Paul einen jungen, motivierten Torhüter gewonnen zu haben“, wurde Eisbären-Geschäftsführer Patrick Schwarz am Montagmittag in einer Aussendung zitiert. Der Obereisbär holte mit dem Tiroler Raphael Fössinger – kommt aus der deutschen Oberliga-Süd aus Deggendorf – und dem Villacher Paul Steiner zwei vielversprechende Schlussmänner in den Pinzgau.
Mit den beiden Neuverpflichtungen erhofft man sich beim EKZ auch eine gegenseitige Förderung zwischen den Pfosten. „Wir sind überzeugt, dass wir mit diesem Torhüter-Trio eine starke Besetzung gefunden haben und sich alle drei Torhüter gegenseitig fordern, voneinander profitieren und gemeinsam weiterentwickeln werden“, so Schwarz weiter. Das Trio besteht damit also final aus Alexander Schmidt, Raphael Fössinger und eben Youngster Paul Steiner. Die Kaderplanung beim Zweitliga-Topklub ist damit abgeschlossen, verriet der Geschäftsführer gegenüber der „Krone“.
Eisbären-Debüts wohl im August
Auf das Eisbären-Debüt müssen sich die beiden Neo-Zeller noch etwas gedulden. Das erste Testspiel bestreitet der Vorjahreshalbfinalist der Alps Hockey League am 18. August auf eigenem Eis gegen Partnerklub Villach.
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