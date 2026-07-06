Zeller Eisbären komplettieren Torhüter-Trio

Mit den beiden Neuverpflichtungen erhofft man sich beim EKZ auch eine gegenseitige Förderung zwischen den Pfosten. „Wir sind überzeugt, dass wir mit diesem Torhüter-Trio eine starke Besetzung gefunden haben und sich alle drei Torhüter gegenseitig fordern, voneinander profitieren und gemeinsam weiterentwickeln werden“, so Schwarz weiter. Das Trio besteht damit also final aus Alexander Schmidt, Raphael Fössinger und eben Youngster Paul Steiner. Die Kaderplanung beim Zweitliga-Topklub ist damit abgeschlossen, verriet der Geschäftsführer gegenüber der „Krone“.