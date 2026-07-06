Pkw krachte gegen Baum: Lenker verletzt

Einsatz am frühen Montagmorgen! Auf der B164 bei Leogang kam ein Pkw von der Straße ab und prallte mit voller Wucht gegen einen Baum. Der Lenker verletzte sich – etliche Einsatzkräfte mussten ausrücken.
Laut ersten Informationen waren neben einem Rettungswagen des Roten Kreuzes auch ein Notarztfahrzeug, ein praktischer Arzt, ein First Responder sowie der Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Verletzte wurde in das Salzburger Landeskrankenhaus geflogen.
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