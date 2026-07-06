Salzburgs Radfahrer sind zufrieden, aber. . .

Zeugnisverteilung für Salzburgs Gemeinden und Städte hinsichtlich ihrer Radfahrfreundlichkeit: Bei einer Umfrage des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) haben Bei der VCÖ-Radfahrumfrage Radfahrer insgesamt 61 Gemeinden in Salzburg nach 21 Kriterien bewertet.
Erfreulich: 84 Prozent der mehr als 430 Teilnehmer gaben an, dass wichtige Ziele im Ort gut mit dem Fahrrad erreichbar sind. Verbesserungsbedarf wird vor allem bei der Radinfrastruktur und bei der Verkehrssicherheit für den Radverkehr gesehen. Insgesamt bewerten 53 Prozent ihre Gemeinde als radfahrfreundlich, während 47 Prozent diesbezüglich noch Verbesserungsbedarf sehen.
Die Ergebnisse im Detail
(Durchschnittsnote (4-teilige Notenskala) – in Klammer Anteil Summe (sehr) zufrieden / (sehr) unzufrieden bzw. stimme (sehr) zu / stimme (überhaupt) nicht zu)
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.