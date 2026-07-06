Salzburgs Radfahrer sind zufrieden, aber. . .

Erfreulich: 84 Prozent der mehr als 430 Teilnehmer gaben an, dass wichtige Ziele im Ort gut mit dem Fahrrad erreichbar sind. Verbesserungsbedarf wird vor allem bei der Radinfrastruktur und bei der Verkehrssicherheit für den Radverkehr gesehen. Insgesamt bewerten 53 Prozent ihre Gemeinde als radfahrfreundlich, während 47 Prozent diesbezüglich noch Verbesserungsbedarf sehen.