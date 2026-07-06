Electric-Love-Chef: „Wir erreichen neue Dimension“

Er brachte mehrere Hip-Hop-Alben heraus, mittlerweile hat O’Neal allerdings die Liebe zur elektronischen Musik entdeckt. Als DJ Diesel ist er jedes Jahr auf mehreren Festivals unterwegs – in diesem Jahr erstmals auch in Österreich, auf dem Salzburger Electric Love Festival. Seine Fans nimmt der US-Amerikaner in den sozialen Medien gerne zu seinen Auftritten auf der ganzen Welt mit und zeigt sich auch immer wieder backstage von seiner privaten Seite.