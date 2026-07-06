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Am Salzburgring

Electric-Love-Chef: „Wir erreichen neue Dimension“

Salzburg
06.07.2026 06:00
Wie die Bühne heuer ausschaut, bleibt bis zum Eröffnungstag ein gut gehütetes Geheimnis.
Wie die Bühne heuer ausschaut, bleibt bis zum Eröffnungstag ein gut gehütetes Geheimnis.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Elisa Torner
Porträt von Nikolaus Klinger
Porträt von Philip Kirchtag
Von Elisa Torner , Nikolaus Klinger und Philip Kirchtag

Zahlreiche Top-Stars nehmen ab Donnerstag Kurs auf Salzburg. Das beliebte Electric Love Festival (ELF) startet wieder am Salzburgring. Als „größter Act aller Zeiten“ ist heuer das weltbekannte DJ-Trio Swedish House Mafia mit von der Partie. Doch das ist bei weitem noch nicht alles ... 

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Es ist bald wieder so weit! Das Electric Love Festival (ELF) steht vor der Tür. Am Donnerstag, den 9. Juli, geht es am Salzburgring los. Für heuer hat sich Veranstalter Manuel Reifenauer Großes vorgenommen: „Das ist für uns der größte Act aller Zeiten. Damit erreichen wir eine neue Dimension“, sagt er über sein Engagement des weltbekannten DJ-Trios Swedish House Mafia.

Das Wetter wird heiß, das Outfit der Besucher noch heißer.
Das Wetter wird heiß, das Outfit der Besucher noch heißer.(Bild: Andreas Tröster)

Olympiasieger steht erstmals als DJ auf Bühne
Die drei Schweden sind absolute Superstars der Szene, spielen aber nur wenige Shows pro Jahr. „Mit Geld kann man die nicht mehr locken. Aber wir versuchen bereits seit längerer Zeit, sie für unser Festival zu begeistern. Jetzt hat es endlich geklappt“, erzählt Reifenauer.

Veranstalter Manuel Reifenauer freut sich heuer auf Top-Acts.
Veranstalter Manuel Reifenauer freut sich heuer auf Top-Acts.(Bild: Markus Tschepp)

Insgesamt erwartet das Musikfestival heuer über 200 Künstler. Darunter wieder etliche Hochkaräter wie John Newman, Armin van Buuren, Hugel, Dimitri Vegas, Paul Kalkbrenner und DJ Diesel – besser bekannt als Shaquille O’Neal. Der 2,16-Meter-Hühne ist Basketball-Weltmeister, Olympiasieger und vierfacher NBA-Champion. Daneben versuchte sich der Megastar immer wieder als Hollywood-Schauspieler und als Musiker.

Shaquille O’Neal wird heuer am Salzburgring auflegen.
Shaquille O’Neal wird heuer am Salzburgring auflegen.(Bild: Netflix)

Er brachte mehrere Hip-Hop-Alben heraus, mittlerweile hat O’Neal allerdings die Liebe zur elektronischen Musik entdeckt. Als DJ Diesel ist er jedes Jahr auf mehreren Festivals unterwegs – in diesem Jahr erstmals auch in Österreich, auf dem Salzburger Electric Love Festival. Seine Fans nimmt der US-Amerikaner in den sozialen Medien gerne zu seinen Auftritten auf der ganzen Welt mit und zeigt sich auch immer wieder backstage von seiner privaten Seite.

Rund 180.000 Besucher kommen jährlich zum Festival.
Rund 180.000 Besucher kommen jährlich zum Festival.(Bild: Andreas Tröster)

Gut möglich, dass sich der US-Star auch beim Electric Love Festival volksnah zeigt. So wird etwa gemunkelt, O’Neal könnte im Rosewood Hotel Schloss Fuschl absteigen und vor seinem ELF-Auftritt noch eine Runde im kühlen See planschen. Bestätigt ist das zwar nicht, aber das gediegene Hotel diente bereits in den vergangenen Jahren als Stamm-Bleibe der hochkarätigen ELF-Künstler.

Das ELF ist für seine Bühnenshow der Superlative bekannt.
Das ELF ist für seine Bühnenshow der Superlative bekannt.(Bild: Andreas Tröster)

Eine Premiere gibt es hingegen in kulinarischer Hinsicht: Das Essensangebot am Festivalgelände wurde rundum erneuert. Heuer neu mit dabei: die Lillet Area, der Red Bull Courtyard, die Chandon Spritz Bar, die Stibitzer Spritzer Bar und die Interspar Smoothie Bar. Sogar Rezepte fürs Nachkochen zu Hause gibt es auf der Webseite des Festivals.

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Direkte Essenslieferungen auf das Festivalgelände wird es heuer außerdem geben. Der Anbieter Foodora wird Bestellungen, die via App aufgegeben werden können, zu eigens eingerichteten Abholstationen auf dem Gelände zustellen. Offiziell los geht es mit der Aufwärmparty am Mittwochabend.

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