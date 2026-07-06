Jugend in Not leidet unter horrenden Wohnpreisen

Gerade brachte die Polizei einen 13-Jährigen um drei Uhr in der Früh ins „Exit Nova“. Er war von einer Wohngemeinschaft in Niederösterreich weggelaufen und am Salzburger Bahnhof gestrandet. Kein Einzelfall in der Notschlafstelle für Kinder und Jugendliche. Markus Brunnauer, Leiter für die Jugendprojekte der Caritas, kennt die Schicksale dann, wenn das Familien-Umfeld junger Menschen zerrüttet ist.