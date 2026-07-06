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Team der Saison

Lamprechtshausen? „Diese Truppe ist ein Wahnsinn“

Sport
06.07.2026 11:00
Trainer Felix Scharinger (Mitte) kassierte nach dem entscheidenden Spiel eine Bierdusche seiner ...
Trainer Felix Scharinger (Mitte) kassierte nach dem entscheidenden Spiel eine Bierdusche seiner Spieler.(Bild: Sarah Wölfl)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Zum Abschluss der „Krone“-Meisterserie wird das Team des Jahres vorgestellt. Der USV Lamprechtshausen darf sich nach einer sensationellen Saison über den Titel freuen. In der 1. Klasse wurde man nach einem unfassbaren Lauf Meister und feierte danach ausgiebig auf Mallorca. 

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Wie gewohnt wird im letzten Teil der „Krone“-Meisterserie das Team der Saison, das Montagabend auch bei der Unterhaus-Gala im Casino Salzburg geehrt wird, vorgestellt. Diesen begehrten Titel schnappt sich heuer der USV Lamprechtshausen!

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Neun Punkte lag man im Oktober hinter Leader Austria Salzburg 1b, doch dann folgten unfassbare 16 Siege in Serie und die Flachgauer setzten sich so in der 1. Klasse Nord – übrigens wurde auch die Reserve Meister – die Krone auf. „Diese Truppe ist ein Wahnsinn! Im Frühjahr lief es wirklich perfekt, bei uns waren alle bereit, über das Limit zu gehen“, staunt Erfolgstrainer Felix Scharinger, der die Mannschaft erst im Sommer 2025 übernahm. „Ich war schon bei vielen Klubs und habe im Fußball einiges erlebt. Aber so einen Zusammenhalt wie in Lamprechtshausen habe ich noch nie gesehen“, sagt der Coach, der das Potenzial seines Teams früh erkannte. „Aber mit so einer Saison habe ich trotzdem nicht gerechnet!“

Auf Bernhard Arbinger konnte sich Lamprechtshausen verlassen. Der Kapitän erzielte 20 ...
Auf Bernhard Arbinger konnte sich Lamprechtshausen verlassen. Der Kapitän erzielte 20 Saisontreffer.(Bild: Sarah Wölfl)

Gefeiert wurde der Mega-Erfolg mit einem Party-Trip nach Mallorca. „Über 20 Spieler waren mit dabei, wir hatten eine unglaublich geile Zeit“, berichtet Verteidiger Markus Stadler. „Das Highlight war eine Katamaran-Tour. Aber intensiv gefeiert haben wir natürlich auch. Wer weiß, ob man so etwas noch einmal erlebt“, lacht der 31-Jährige.

Den Titel feierten die Lamprechtshausener mit einem Trip auf die Insel Mallorca.
Den Titel feierten die Lamprechtshausener mit einem Trip auf die Insel Mallorca.(Bild: Privat)

Eine gute Rolle spielen
Angeführt von Kapitän Bernhard Arbinger will man auch nächste Saison in der 2. Landesliga eine gute Rolle spielen. „Wir sind es ja jetzt gewohnt zu gewinnen“, grinst Scharinger. „Aber wir sind nicht vermessen und wissen, dass es für uns schwieriger wird.“ 

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