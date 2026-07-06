Lamprechtshausen? „Diese Truppe ist ein Wahnsinn“

Neun Punkte lag man im Oktober hinter Leader Austria Salzburg 1b, doch dann folgten unfassbare 16 Siege in Serie und die Flachgauer setzten sich so in der 1. Klasse Nord – übrigens wurde auch die Reserve Meister – die Krone auf. „Diese Truppe ist ein Wahnsinn! Im Frühjahr lief es wirklich perfekt, bei uns waren alle bereit, über das Limit zu gehen“, staunt Erfolgstrainer Felix Scharinger, der die Mannschaft erst im Sommer 2025 übernahm. „Ich war schon bei vielen Klubs und habe im Fußball einiges erlebt. Aber so einen Zusammenhalt wie in Lamprechtshausen habe ich noch nie gesehen“, sagt der Coach, der das Potenzial seines Teams früh erkannte. „Aber mit so einer Saison habe ich trotzdem nicht gerechnet!“