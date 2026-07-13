Spaniens Ex-Premier sorgt für Rassismus-Eklat

„Es gibt Menschen, die Zugehörigkeit immer noch am Nachnamen, am Geburtsort oder an der Hautfarbe messen“, schrieb der aktuelle spanische Regierungschef Pedro Sánchez am Sonntag im Onlinedienst X. „Andere messen sie an der Verbundenheit mit einem Land und dem Willen, zu ihm beizutragen“, betonte der linksgerichtete Ministerpräsident und fügte hinzu: „Spanien gehört denen, die es lieben und mit Leben erfüllen. Nicht denen, die es mit fremdenfeindlichen Äußerungen in Verruf bringen. Frankreich, wir sehen uns im Halbfinale. Möge die bessere Mannschaft gewinnen und der Rassismus verlieren.“