Mit Wasser vom Schwimmbad den Großbrand gelöscht

Eine dichte Rauchwolke stieg am frühen Sonntagnachmittag im Dorfzentrum von Anthering gen Himmel. Meterhohe Flammen, höher als der brennende Bauernhof aus dem 19. Jahrhundert, waren auf Videos von Anrainern zu sehen. Als die „Krone“ den Brandort gegen 14.30 Uhr erreichte, stand nur noch das verkohlte Gerüst des Stalls. Flammen hatten das angrenzende Wohnhaus schwer beschädigt – das Feuer hatte sich quasi durch das Dach gefressen. „Noch können wir nicht ,Brand aus’ geben. Aber es sind nur noch Nachlöscharbeiten notwendig“, berichtet Einsatzleiter David Gleisner und beruhigt: „Das Haus war unbewohnt.“