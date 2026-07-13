Erst Hitze, später steigt das Gewitterrisiko

Der Montag startet in weiten Teilen Österreichs richtig sommerlich. Wer früh aus dem Haus muss, darf sich vielerorts über Sonnenschein freuen. Dazu ist es mit rund 14 bis 21 Grad angenehm frisch – perfekte Temperaturen, um gut in die neue Woche zu starten. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen dann auf bis zu 34 (!) Grad.