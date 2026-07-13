Erst Hitze, später steigt das Gewitterrisiko

Der Montag startet in weiten Teilen Österreichs richtig sommerlich. Wer früh aus dem Haus muss, darf sich vielerorts über Sonnenschein freuen. Dazu ist es mit rund 14 bis 21 Grad angenehm frisch – perfekte Temperaturen, um gut in die neue Woche zu starten. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen dann auf bis zu 34 (!) Grad.
Im Laufe des Vormittags setzt sich die Sonne immer öfter durch, nur zeitweise ziehen ein paar Wolkenfelder über den Himmel. Am Nachmittag wird es dann verbreitet hochsommerlich heiß. Je nach Region steigen die Temperaturen auf 28 bis 34 Grad, am heißesten wird es wieder im Osten des Landes.
Wärmegewitter im Anmarsch
Ganz stabil bleibt die Wetterlage aber nicht: Vor allem über den Bergen können sich am Nachmittag und Abend vereinzelt Wärmegewitter entwickeln.
Hier ein kurzer Überblick, in welchen Regionen es dennoch kurzzeitig regnen könnte:
Die meisten Regionen kommen allerdings trocken durch den Tag. Wer Ausflüge, einen Badetag oder einen Feierabend im Freien plant, hat also meist gute Karten.
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