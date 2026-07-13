Hier kommt niemand mehr unbeschädigt davon

Aus der NEOS-Geschichte um eine verdeckte Tonaufzeichnung einer parteiinternen Strafsitzung über den Partei-Mitgründer Veit Dengler kommt keine der beteiligten Personen unbeschädigt davon. Zu deutlich ist der Eindruck, dass in der von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger geführten Organisation nur noch die pinke Parteifarbe fröhlich wirkt. Sonst scheint bei den NEOS eher Misstrauen und Missgunst zu herrschen.