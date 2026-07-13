Stolzer Preis! 390 Euro für Stück vom Finalrasen

Für umgerechnet rund 390 Euro bietet die FIFA die kleinen Rasenstücke zum Erwerb an. Der Verband weist extra darauf hin, dass die Einzelteile erst nach der Partie verschickt werden – und nach derzeitigem Stand nur in den USA, nach Großbritannien und Europa. Die Rasenteile seien dauerhaft konserviert in einem hochwertigen Acrylblock und mit einem USB-Stick mit Echtheitszertifikat kombiniert. Jedes Exemplar sei „ein einzigartiges Sammlerstück, das eines der größten Sportereignisse der Welt würdigt“, heißt es weiter.