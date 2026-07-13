Stolzer Preis! 390 Euro für Stück vom Finalrasen

Darf’s ein bisserl mehr sein? Knapp 13 Milliarden US-Dollar erwartet die FIFA an Einnahmen für den Zyklus von 2023 bis 2026 – ein Plus von stolzen 70 Prozent gegenüber der Periode davor. Damit wirklich keine Möglichkeit ausgelassen wird, um noch mehr zu verdienen, können Fans schon eine Woche vor dem Endspiel im Shop des Internationalen Fußballverbands Teile des Spielfelds erwerben, auf dem am 19. Juli in East Rutherford um den Pokal gespielt wird.
Für umgerechnet rund 390 Euro bietet die FIFA die kleinen Rasenstücke zum Erwerb an. Der Verband weist extra darauf hin, dass die Einzelteile erst nach der Partie verschickt werden – und nach derzeitigem Stand nur in den USA, nach Großbritannien und Europa. Die Rasenteile seien dauerhaft konserviert in einem hochwertigen Acrylblock und mit einem USB-Stick mit Echtheitszertifikat kombiniert. Jedes Exemplar sei „ein einzigartiges Sammlerstück, das eines der größten Sportereignisse der Welt würdigt“, heißt es weiter.
Auf der Website des Herstellers werden zudem noch weitere Editionen des Souvenirs angeboten – mit zusätzlichen Extras und in der teuersten Kategorie sogar für rund 2500 Euro pro Stück.
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