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Zur Enttabuisierung

Bundesliga-Klub wirbt nun für Binden und Tampons

Frauenfußball
13.07.2026 06:30
Union Berlin hat einen neuen Sponsor.
Union Berlin hat einen neuen Sponsor.(Bild: AFP/APA/John MACDOUGALL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Frauenteam von Union Berlin hat einen neuen Trikotsponsor! Die Spielerinnen des deutschen Bundesligisten werden ab sofort mit dem Logo der Marke „bella“ auf dem Rücken für Binden, Tampons und weitere Hygieneartikel werben. 

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Mit dem Deal wolle sich Union Berlin für die Enttabuisierung der Menstruation, vor allem im Frauenfußball, einsetzen, wie der Verein erklärte. Unter dem Motto „Lebt euren Zyklus. Auf dem Platz und daneben“ veranstaltet der Klub außerdem gemeinsam mit dem Unternehmen eine Talk-Runde mit Bao Nguyen, dem Reha-Trainer der Frauen, zum Thema „weiblicher Zyklus im Trainingsalltag“.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Marke bella im Rahmen der erweiterten Partnerschaft fortan deutlich umfassender auf und neben dem Spielfeld präsentieren können. Zugleich unterstreicht der Schritt von TZMO, unsere Profimannschaft der Frauen künftig als Rückensponsor zu unterstützen, die gemeinsame Ambition, den Profifußball der Frauen weiter voranzutreiben“, wird Unions Geschäftsführer Jan Boysen in einer Aussendung der „Eisernen“ zitiert.

Erstklassig
Union Berlins Frauenteam spielt in der höchsten deutschen Spielklasse, die Saison 2025/26 beendete der Verein auf Rang neun der Frauen-Bundesliga.

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