Bundesliga-Klub wirbt nun für Binden und Tampons

Mit dem Deal wolle sich Union Berlin für die Enttabuisierung der Menstruation, vor allem im Frauenfußball, einsetzen, wie der Verein erklärte. Unter dem Motto „Lebt euren Zyklus. Auf dem Platz und daneben“ veranstaltet der Klub außerdem gemeinsam mit dem Unternehmen eine Talk-Runde mit Bao Nguyen, dem Reha-Trainer der Frauen, zum Thema „weiblicher Zyklus im Trainingsalltag“.