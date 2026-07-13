Bundesliga-Klub wirbt nun für Binden und Tampons

Das Frauenteam von Union Berlin hat einen neuen Trikotsponsor! Die Spielerinnen des deutschen Bundesligisten werden ab sofort mit dem Logo der Marke „bella“ auf dem Rücken für Binden, Tampons und weitere Hygieneartikel werben.
Mit dem Deal wolle sich Union Berlin für die Enttabuisierung der Menstruation, vor allem im Frauenfußball, einsetzen, wie der Verein erklärte. Unter dem Motto „Lebt euren Zyklus. Auf dem Platz und daneben“ veranstaltet der Klub außerdem gemeinsam mit dem Unternehmen eine Talk-Runde mit Bao Nguyen, dem Reha-Trainer der Frauen, zum Thema „weiblicher Zyklus im Trainingsalltag“.
„Wir freuen uns sehr, dass wir die Marke bella im Rahmen der erweiterten Partnerschaft fortan deutlich umfassender auf und neben dem Spielfeld präsentieren können. Zugleich unterstreicht der Schritt von TZMO, unsere Profimannschaft der Frauen künftig als Rückensponsor zu unterstützen, die gemeinsame Ambition, den Profifußball der Frauen weiter voranzutreiben“, wird Unions Geschäftsführer Jan Boysen in einer Aussendung der „Eisernen“ zitiert.
Erstklassig
Union Berlins Frauenteam spielt in der höchsten deutschen Spielklasse, die Saison 2025/26 beendete der Verein auf Rang neun der Frauen-Bundesliga.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.