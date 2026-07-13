Schon wieder kein Sechser – jetzt Mega-Jackpot!

Erneut hat bis Sonntag wieder kein Spieler die sechs Richtigen beim Lotto „6 aus 45“ getippt – nun geht es um einen Siebenfach-Jackpot!
Sechsmal in Folge hatte niemand die richtigen Zahlen am Schein, auch am Sonntagabend brachten 7, 23, 24, 32, 33, 43 und die Zusatzzahl 16 keinem Spieler den Geldsegen. Fünf Spieler tippten die Fünfer mit Zusatzzahl richtig und dürfen sich jeweils über 29.138,50 Euro freuen.
Nun wird es am Mittwoch richtig spannend, es wartet ein Siebenfach-Jackpot mit rund 8,4 Millionen Euro im Topf. Bei der ersten Lotto-Plus-Ziehung gab es einen Sechser, bei der zweiten keinen. Hier wird die Gewinnsumme auf die nächsten Ränge aufgeteilt.
Den Joker tippte ein Spieler oder eine Spielerin aus der Steiermark richtig, er oder sie hatte die Zahlen 9, 4, 7, 4, 2, und 0 am Schein und erhält 210.778,80 Euro Gewinn.
Die nächste Ziehung findet am Mittwoch statt, bis 18.30 Uhr des Ziehungstages können Tipps abgegeben werden.
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