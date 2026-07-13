Freundin von WM-Ass macht Morddrohungen öffentlich

Nach seiner vergebenen Top-Chance im WM-Viertelfinale gegen England wir Alexander Sorloth nun mit hässlichen Nachrichten und sogar Morddrohungen konfrontiert. Seine Freundin veröffentlichte einen Ausschnitt davon auf Instagram ...
Was war passiert? Norwegen war bereits mit 1:0 in Führung gelegen, als Sorloth in der 44. Minute zu einer vielversprechenden Torchance kam. Vor sich nun einen Gegenspieler hätte der Atletico-Profi den Ball nur auf Haaland spielen müssen, der damit allein vor dem Tor gestanden wäre, stattdessen verdribbelte sich der Stürmer, sein Schussversuch wurde schließlich abgeblockt. Keine drei Minuten später gelang Jude Bellingham der Ausgleich, in der Nachspielzeit schoss der Real-Star die „Three Lions“ schließlich ins Halbfinale.
In Norwegen hingegen ist der Frust groß, viele Fans haben Sorloth als Übeltäter auserkoren. „Du wirst umgebracht werden“, schrieb ein verärgerter Anhänger auf Instagram, ein anderer wünsche ihm, dass er Selbstmord begehe.
Freundin reagiert
Sorloths Freundin Lena Selnes reagierte nun in ihrer Story auf die Hasstirade gegen den 30-Jährigen. „Die Weltmeisterschaft und der Fußball bringen viel Freude, aber auch viel Hass. Eigentlich möchte ich dem keine Beachtung schenken, aber nach solchen Kommentaren muss ich es tun“, schrieb Selnes zu einem Screenshot, der einen Teil der widerlichen Nachrichten zeigt.
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