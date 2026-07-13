Freundin von WM-Ass macht Morddrohungen öffentlich

Was war passiert? Norwegen war bereits mit 1:0 in Führung gelegen, als Sorloth in der 44. Minute zu einer vielversprechenden Torchance kam. Vor sich nun einen Gegenspieler hätte der Atletico-Profi den Ball nur auf Haaland spielen müssen, der damit allein vor dem Tor gestanden wäre, stattdessen verdribbelte sich der Stürmer, sein Schussversuch wurde schließlich abgeblockt. Keine drei Minuten später gelang Jude Bellingham der Ausgleich, in der Nachspielzeit schoss der Real-Star die „Three Lions“ schließlich ins Halbfinale.