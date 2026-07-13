Juni-Hitzewelle forderte 10.000 Menschenleben mehr

Statistiken aller EU-Staaten analysiert

Die Daten, die aus den nationalen Sterbestatistiken von 27 europäischen Ländern zusammengetragen wurden, umfassen die zusätzlichen Todesfälle aus allen Ursachen in der Woche vom 22. bis zum 28. Juni. Wissenschafter erklärten jedoch, es gebe keine anderen bekannten wichtigen Faktoren wie Covid-19-Ausbrüche, die zu dem Anstieg auf 10.650 Todesfälle in dieser Woche beigetragen hätten. EuroMOMO stellte fest, dass Frankreich und Belgien die einzigen beiden Länder in Europa waren, die in der letzten Juniwoche eine „sehr hohe Übersterblichkeit“ verzeichneten.