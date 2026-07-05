Hätte Paraguay hier die Rote Karte sehen müssen?

Hitzige Diskussionen

Die Situation sorgte im ServusTV-Studio für eine hitzige Diskussion zwischen den beiden Experten Jan Åge Fjörtoft und Steffen Freund. „Das war eine ganz klare Rote Karte“, runzelte der Norweger die Stirn. „Ich habe gelernt, ein Tätlichkeit ist auch der Versuch eines Schlages, also ist es ganz klar.“ Sein Kollege Steffen Freund widersprach ihm jedoch. „Mbappe macht da viel zu viel daraus“, beschwerte er sich. „Das ist niemals Rot, von so einem Schlag würde man nicht einmal fallen“, so der Deutsche, der damit Fjörtoft fassungslos ließ. „Brauchst du meine Brillen?“, schnappte dieser nur darauf.