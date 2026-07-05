Marokko fixiert mit Aufstieg neuen Afrika-Rekord

Nun wie 2022 gegen Frankreich

„Ob wir auf Frankreich oder Paraguay treffen: Wir haben schon in der Gruppenphase gesehen, dass kein Spiel einfach ist. Wir werden die Partie aufmerksam verfolgen und dann sehen, gegen wen wir im Viertelfinale spielen“, meinte Neil El Aynaoui, bevor sich die Franzosen für das am Donnerstag (22 Uhr) steigende Viertelfinale dann als Gegner herausstellten. Gegen die Mannschaft von Didier Deschamps war Marokko bei der WM 2022 im Halbfinale mit 0:2 ausgeschieden.