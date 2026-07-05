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Schauer und Gewitter

Wo der Sonntag sonnig bleibt und wo Regen droht

Wetter
05.07.2026 05:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Georg Wastl)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Wer am Sonntag schon früh unterwegs ist, darf sich in den meisten Regionen Österreichs über einen freundlichen Start freuen. Die Sonne zeigt sich vielerorts von ihrer besten Seite, und mit Frühtemperaturen zwischen zehn und 19 Grad fühlt sich der Morgen angenehm frisch an – perfekt zum Lüften oder für einen kurzen Spaziergang. Später sind dann vereinzelt Regenschauer möglich.

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Denn im Laufe des Tages mischen sich dann immer mehr Quellwolken dazu. Vor allem über den Bergen entstehen am Nachmittag und Abend wieder einzelne Regenschauer und Gewitter. Im Flachland bleibt es hingegen oft länger trocken und sonnig.

Wie das Wetter in Ihrem Bundesland genau wird, sehen Sie hier:

Im Laufe des Tages wirds unbeständig
Wer also einen Badetag, eine Wanderung oder einen Ausflug plant, ist mit einem frühen Start gut beraten. Bis in den frühen Nachmittag hinein zeigt sich das Wetter vielerorts noch von seiner ruhigen Seite, ehe es vor allem im Bergland stellenweise unbeständiger wird.

Wo genau Schauer oder Gewitter möglich sind und wo die Sonne bis zum Abend dominiert, unterscheidet sich aber je nach Bundesland deutlich. 

Einen genauen Überblick, ob es in Ihrer Region regnen könnte, sehen Sie hier:

24 bis 32 Grad im Osten
Die Temperaturen legen im Tagesverlauf deutlich zu und erreichen 24 bis 32 Grad. Am heißesten wird es erneut im Osten, während es im Westen etwas angenehmer bleibt.

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