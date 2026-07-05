Wo der Sonntag sonnig bleibt und wo Regen droht

Wer am Sonntag schon früh unterwegs ist, darf sich in den meisten Regionen Österreichs über einen freundlichen Start freuen. Die Sonne zeigt sich vielerorts von ihrer besten Seite, und mit Frühtemperaturen zwischen zehn und 19 Grad fühlt sich der Morgen angenehm frisch an – perfekt zum Lüften oder für einen kurzen Spaziergang. Später sind dann vereinzelt Regenschauer möglich.