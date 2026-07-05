LIVE ab 16 Uhr: Wer gewinnt den GP in Silverstone?

Nach fünf Siegen des Italieners und WM-Leaders Kimi Antonelli sind die beiden vergangenen Formel-1-Rennen an Briten gegangen. Lewis Hamilton gewann im Ferrari in Barcelona, Antonellis Mercedes-Teamkollege George Russell am Sonntag auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Heute will das Duo in Silverstone mit Heimvorteil nachlegen, deren Landsmann und Weltmeister Lando Norris ein Wörtchen mitreden. Doch nicht nur Max Verstappen möchte da reinfunken.