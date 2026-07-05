LIVE ab 16 Uhr: Wer gewinnt den GP in Silverstone?

Es ist wieder so weit: In der Formel 1 steht an diesem Wochenende der Große Preis von Großbritannien in Silverstone auf dem Programm. Um 16 Uhr startet das Hauptrennen. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Hier der ZWISCHENSTAND:
Hier der Stand in der Fahrer-WM:
Nach fünf Siegen des Italieners und WM-Leaders Kimi Antonelli sind die beiden vergangenen Formel-1-Rennen an Briten gegangen. Lewis Hamilton gewann im Ferrari in Barcelona, Antonellis Mercedes-Teamkollege George Russell am Sonntag auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Heute will das Duo in Silverstone mit Heimvorteil nachlegen, deren Landsmann und Weltmeister Lando Norris ein Wörtchen mitreden. Doch nicht nur Max Verstappen möchte da reinfunken.
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