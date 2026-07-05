US-Stars glänzen bei Diamond League in Eugene

Gastgeberinnen dominierten

Über 100 m flach dominierten ebenfalls die Gastgeberinnen. Melissa Jefferson-Wooden siegte bei Windstille in 10,78 Sek. knapp vor Sha‘Carri Richardson, die nach 10,79 ins Ziel kam und ihrerseits Adaejah Hodge von den Britischen Jungferninseln um ein Hundertstel in Schach hielt. Die 200 m der Männer wurden eine Beute von Tate Taylor (USA) in 19,75 Sek. Über 800 m musste die britische Olympiasiegerin Keely Hodgkinson als Zweite die nächste Niederlage hinnehmen, es siegte die Kenianerin Lilian Odira in 1:56,19 Min.