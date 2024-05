Ferrari 12Cilindri: Erraten Sie die Zylinderzahl?

Die offizielle Markteinführung des neuen 12Cilindri ist für Herbst 2024 geplant. Der Preis für das Coupé liegt in Italien bei 395.000 Euro, was in Österreich rund 600.000 Euro bedeuten dürfte. Die Cabrio-Version namens Spider mit einem Klappdach, das sich in 14 Sekunden öffnet, wird folglich rund 60.000 Euro mehr kosten.