Gehen Sie als VIP zum Legenden-Match in die Gruabn

Mitmachen und gewinnen

Die „Krone“ macht‘s möglich, dass Sie einer von den glücklichen Gewinnern sein können! Denn wir verlosen 15x2 Eintritts- und dazu 5 VIP-Karten für das Match der „Copa Eleven“ in der Grazer Gruabn am 25. Juli 2026. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 12. Juli ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.