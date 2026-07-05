Gehen Sie als VIP zum Legenden-Match in die Gruabn

Unmittelbar nach der Fußball-WM findet in Graz gleich das nächste Sommerhighlight statt! Wenn am 25. Juli die Legenden der Copa Pele in der Gruabn spielen und sich im Rahmen der COPA Eleven mit Hobby-Kickern messen, wartet ein unvergesslicher und kultiger Fußball-Nachmittag auf Sie. Mit der „Krone“ können Sie das Event sogar als VIP erleben!
Die Stars der Copa Pele wie Mario Haas, Andi Ogris, Toni Pfeffer, Hannes Reinmayr, Peter Pacult oder Jakob Jantscher touren wie jedes Jahr durch Österreich und lassen nicht nur die Herzen von nostalgischen Fußballfans höherschlagen. Auch Ex-Rapidler Guido Burgstaller wird erstmals für das Copa-Team auflaufen. Diesen Sommer steigt in der legendären Grazer Gruabn das absolute Highlight, wenn sich die Legenden bei der COPA Eleven am 25. Juli mit Hobby-Kickern messen!
Der offene Kartenverkauf für das Kult-Event läuft auf Ö-Ticket, auch via Copa-Pele-Website geht‘s zum VIP-Kartenverkauf. Mit der „Krone“ haben Sie allerdings die Chance, Karten für dieses Highlight zu gewinnen. Greifen Sie zu, nutzen Sie die Chance – die Tickets gehen weg wie die warmen Semmeln!
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ macht‘s möglich, dass Sie einer von den glücklichen Gewinnern sein können! Denn wir verlosen 15x2 Eintritts- und dazu 5 VIP-Karten für das Match der „Copa Eleven“ in der Grazer Gruabn am 25. Juli 2026. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 12. Juli ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Steirer“-Letters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.