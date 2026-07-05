Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Copa Eleven in Graz

Gehen Sie als VIP zum Legenden-Match in die Gruabn

Gewinnspiele
05.07.2026 05:00
Am 25. Juli beehren die Copa-Pele-Stars die legendäre Gruabn.
Am 25. Juli beehren die Copa-Pele-Stars die legendäre Gruabn.(Bild: GEPA)
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Unmittelbar nach der Fußball-WM findet in Graz gleich das nächste Sommerhighlight statt! Wenn am 25. Juli die Legenden der Copa Pele in der Gruabn spielen und sich im Rahmen der COPA Eleven mit Hobby-Kickern messen, wartet ein unvergesslicher und kultiger Fußball-Nachmittag auf Sie. Mit der „Krone“ können Sie das Event sogar als VIP erleben!

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Stars der Copa Pele wie Mario Haas, Andi Ogris, Toni Pfeffer, Hannes Reinmayr, Peter Pacult oder Jakob Jantscher touren wie jedes Jahr durch Österreich und lassen nicht nur die Herzen von nostalgischen Fußballfans höherschlagen. Auch Ex-Rapidler Guido Burgstaller wird erstmals für das Copa-Team auflaufen. Diesen Sommer steigt in der legendären Grazer Gruabn das absolute Highlight, wenn sich die Legenden bei der COPA Eleven am 25. Juli mit Hobby-Kickern messen!

Der offene Kartenverkauf für das Kult-Event läuft auf Ö-Ticket, auch via Copa-Pele-Website geht‘s zum VIP-Kartenverkauf. Mit der „Krone“ haben Sie allerdings  die Chance, Karten für dieses Highlight zu gewinnen. Greifen Sie zu, nutzen Sie die Chance – die Tickets gehen weg wie die warmen Semmeln!

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ macht‘s möglich, dass Sie einer von den glücklichen Gewinnern sein können! Denn wir verlosen 15x2 Eintritts- und dazu 5 VIP-Karten für das Match der „Copa Eleven“ in der Grazer Gruabn am 25. Juli 2026. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 12. Juli ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Steirer“-Letters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
05.07.2026 05:00
Loading
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
208.401 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
129.570 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
121.816 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
916 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
603 mal kommentiert
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Österreich
Viele Kinder sprechen „wochenlang kein Deutsch“
579 mal kommentiert
Im Osten ist heute Zeugnisvergabe.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf