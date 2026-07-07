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Austria will Ex-Profi

Causa Ballo: Gewerkschaft ruft jetzt den WAC an

Fußball National
07.07.2026 05:57
Ballo trainiert im Lavanttal nicht mit der Mannschaft.
Ballo trainiert im Lavanttal nicht mit der Mannschaft.(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Offensivmann Thierno Ballo steht beim WAC derzeit nur im Individualtraining – jetzt wurde die Gewerkschaft informiert! Das sagt Ballo-Manager Peter Huemerlehner zur Causa, das sind die Schritte von „VdF“-Boss Gernot Baumgartner. Darf der Dribbler überhaupt mit ins Camp? Die „Krone“ kennt die Antworten. Und: Regionalligist Austria Klagenfurt verhandelt mit diesem ehemaligen Sevilla-Profi, so sieht‘s mit der Transfersperre aus!

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Für viel Wirbel sorgt gerade die Causa um Emanuel Aiwu und Sturm Graz! Der Verteidiger soll ja von der Gehaltsliste des Bundeligisten runter, wurde zu Sturm II in die 2. Liga degradiert bzw. durfte nur Individual-Einheiten absolvieren. Daraufhin wehrte sich dieser via Spielergewerkschaft „VdF“. Diese beantragte beim Landesgericht Graz eine einstweilige Verfügung – Aiwu stand am Montag also wieder mit den Profis am Platz.

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