Causa Ballo: Gewerkschaft ruft jetzt den WAC an

Offensivmann Thierno Ballo steht beim WAC derzeit nur im Individualtraining – jetzt wurde die Gewerkschaft informiert! Das sagt Ballo-Manager Peter Huemerlehner zur Causa, das sind die Schritte von „VdF“-Boss Gernot Baumgartner. Darf der Dribbler überhaupt mit ins Camp? Die „Krone“ kennt die Antworten. Und: Regionalligist Austria Klagenfurt verhandelt mit diesem ehemaligen Sevilla-Profi, so sieht‘s mit der Transfersperre aus!